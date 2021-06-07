07.06.2021 (05:00)

Российские миротворцы обеспечивают безопасность при проведении восстановительных работ линии электропередач в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы обеспечивают безопасность при проведении восстановительных работ линии электропередач в Нагорном Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают выполнять задачи по контролю режима прекращения огня и обеспечению безопасности восстановительных работ инфраструктуры населенных пунктов вблизи линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

Так в Мартунинском районе при обеспечении безопасности российскими миротворцами проводятся работы по восстановлению линии электропередач питающей водяную скважину, которая подает питьевую воду в близлежащие населенные пункты.

За время боевых действий на территории Нагорного Карабаха часть линий электропередач, питавшие населенные пункты и города, были повреждены и оказались вблизи линии разграничения. В связи с тем, что проводить работы на таких территориях местное население опасается, в Центр гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента поступают заявки на обеспечение безопасности.

Всего при содействии российских миротворцев было восстановлено более 100 км линий электропередач питающие населенные пункты и важные социальные объекты.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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