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06.06.2021 (23:30)

Пермские суворовцы приняли участие в ежегодном литературно-музыкальном марафоне «Пушкин - всему миру»

Пермские суворовцы приняли участие во Втором ежегодном литературно-музыкальном марафоне «Пушкин - всему миру»,  стартовавшем 6 июня - в Международный день русского языка.

Видео-марафон «Пушкин - всему миру» ставит своей целью сохранение и развитие интереса к русской культуре и языку, в том числе у подрастающего поколения. Дата празднования приурочена ко дню рождения русского писателя и поэта Александра Пушкина (1799-1837), считающегося основоположником современного русского литературного языка.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
РВСН , Суворовское училище , Культура , Среднее образование
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