06.06.2021 (23:00)

Команда РВСН – победитель чемпионата Вооруженных сил Российской Федерации по спортивному туризму

Команда РВСН стала чемпионами Вооруженных сил Российской Федерации по спортивному туризму. Торжественная церемония закрытия чемпионата и награждения победителей и призеров состоялась в поселке Лосево Ленинградской области.

В первый день соревнований спортсмены состязались на дистанции водный слалом на катамаранах. Река Вуокса встретила участников высокой водой. По результатам двух попыток лучшей стала команда Ракетных войск стратегического назначения (368 секунд), второе место заняла команда Южного военного округа (511 секунд) и бронзовую медаль завоевала команда Военного института физической культуры и спорта (531 секунда).

Во второй день участники состязались в лесном массиве на протяженной пешеходной дистанции среди мужских групп. Победителем стала команда Западного военного округа, преодолев дистанцию за 1 час 30 минут и 35 секунды, «серебро» на счету команды РВСН и «бронза» досталась команде ЮВО.

Завершающим этапом соревнований стала дистанция – горная связка. Среди женских связок первое место заняла команда Ракетных войск стратегического назначения. Серебряную медаль завоевала сборная команда ВКС. «Бронза» на счету команды ЦВО.

Среди мужских связок победителем стала сборная команда Воздушно-космических сил. Второе место заняла команда ЦВО, «бронза» досталась команде Ракетных войск стратегического назначения.

Победителем в командном зачете чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по спортивному туризму стала команда Ракетных войск стратегического назначения. Второе место заняла команда Южного военного округа и бронзовую медаль завоевала команда Западного военного округа.

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