06.06.2021 (22:30)

Лучшие подразделения РЭБ Воздушно-десантных войск определились в Краснодарском крае в ходе финала конкурса «Электронный рубеж-2021»

В Краснодарском крае на полигоне «Раевский» Новороссийского десантно-штурмового горного соединения завершился финальный этап конкурса по полевой выучке среди офицеров и экипажей (расчетов) подразделений РЭБ Воздушно-десантных войск «Электронный рубеж-2021».

Особенностью проведения данного конкурса являлось то, что отработка личным составом широкого перечня нормативов и учебных задач осуществлялась на фоне единой учебной комплексной тактико-специальной задачи.

После состязания в управлении комплексами радиоэлектронной борьбы на базе автомобиля «Тигр-М» и бронетранспортера БТР-80 были подведены итоги и объявлены победители.

По результатам проведенных состязаний лучшим командиром подразделения РЭБ стал гвардии лейтенант Вадим Малинин из Тульского Воздушно-десантного соединения.

Среди расчетов комплекса «Ртуть-БМ» на базе гусеничной бронемашины победу одержал экипаж из Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения. Экипажи Новороссийского десантно-штурмового соединения одержали победу среди экипажей комплексов РЭБ «Инфауна» и «Леер-2».

Лучшими младшими специалистами признаны сержант Павел Куконин, старший сержант Владимир Комаров и старший сержант Александр Сульженко.

По итогам проведения конкурса сформированная команда представит Воздушно-десантные войска на Всеармейском этапе конкурса среди специалистов РЭБ «Электронный рубеж-2021».

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