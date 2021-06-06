06.06.2021 (21:30)

В Санкт-Петербурге военнослужащие ЗВО поздравили ветерана Великой Отечественной войны со 100 – летним юбилеем



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Санкт-Петербурге военнослужащие ЗВО поздравили ветерана Великой Отечественной войны со 100 – летним юбилеем

Военнослужащие Западного военного округа провели персональный концерт военного оркестра для ветерана войны, полковника танковых войск Жаркого Филиппа Михайловича, отметившего в этом году 100 летний юбилей.

Военный оркестр штаба ЗВО исполнил для фронтовика попурри из песен военных лет и завершил выступление оркестр исполнил песню «Три танкиста».

Полковник Филипп Михайлович родился в 1921 году. в июне 1941 года закончил 2-е Саратовское танковое училище и был назначен командиром взвода в 32-ю танковую дивизию, дислоцирующую в Львове.

Участвовал в Великой Отечественной войне с 22 июня 1941 года (Львов) по 2 мая 1945 года (Берлин). Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Северо-Кавказском, Ленинградском , 3-м Прибалтийском , 1-м Белорусском фронтах. Войну закончил в звании майора, заместителем командира 88-го гвардейского отдельного тяжелого танкового полка, участвовавшего в штурме Рейхстага. Трижды ранен.

Награжден тремя орденами Красного Знамени, тремя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды и 27 медалями в том числе «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

Кроме того, Филипп Михайлович написал книгу «Танковый марш» в двух частях , первая часть которой была издана на свои средства и получила литературную премию ЗАКСа С.Петербурга.

По окончании концерта военнослужащие поздравили ветерана с 100 – летним юбилеем, пожелали крепкого здоровья, вручили памятные подарки и высказали слова благодарности за ратный труд.

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