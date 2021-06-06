06.06.2021 (21:45)

Камышинские десантники посетили воспитанников городского социально-реабилитационного центра

В рамках мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей, военнослужащие гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск посетили Камышинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Командир Камышинского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии полковник Андрей Кондрашкин поздравил воспитанников центра с началом лета и летних каникул.

Десантники передали детям сладкие подарки. Перед ребятами выступил вокально-инструментальный ансамбль десантного соединения «Белые купола». Для концерта военные музыканты подготовили новую программу. В их исполнении звучали любимые детские песни.

«Дети надеются на нас - взрослых, они целиком и полностью доверяют нам, нуждаются в нас и не смогут без нас жить. Давайте, не разочаруем их детских надежд, а поможем нашим детям быть счастливее и любимей» - отметил перед началом концерта директор Камышинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, гвардии подполковник запаса Воздушно-десантных войск Владимир Бучин.

Главной наградой для гостей городского социального-реабилитационного центра были звонкие аплодисменты и улыбки детей.

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