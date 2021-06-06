06.06.2021 (21:15)

На полигоне «Ногинский» прошла церемония закрытия конкурса «Дорожный патруль»

На протяжении шести дней команды-участницы соревновались в экстремальном вождении, регулировании дорожного движения, замене колеса, экстремальной парковке, преследовании и задержании нарушителя, а также индивидуальной гонке и военно-технической эстафете. В ходе эстафеты участники продемонстрировали как индивидуальное мастерство, так и слаженность своих команд при выполнении стрельб из пистолета и автомата, оказании помощи лицу, пострадавшему в условном дорожно-транспортном происшествии, тушении пожара, возникшего в результате условного дорожно-транспортного происшествия.

По результатам Всеармейского этапа конкурса «Дорожный патруль» проводимого между командами ВАИ Вооруженных Сил Российской Федерации в общем зачете третье место заняла команда 263 ВАИ (региональной Северного флота), второе место у команды 100 ВАИ (территориальной, г. Москва). Победу в конкурсе одержала команда 11 ВАИ (региональной) Западного военного округа.

Кубки и медали победителям вручил начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации

генерал-полковник Сергей Кураленко.

«Закончились шесть тяжелых соревновательных дней, в ходе которых каждый участник выложился на все сто процентов, проявив мужество, профессионализм и волю к победе.

Поздравляю всех участников с успешным окончанием конкурса и высокими результатами, которые ежегодно улучшаются. Выражаю уверенность, что с каждым годом количество участников соревнований и уровень их подготовки будет только расти, а география конкурса, в том числе международного этапа – расширяться», - сказал он.

В этом году в соревнованиях принимают участие команды ВАИ всех военных округов (11 ВАИ – Санкт-Петербург, 18 ВАИ – Ростов, 19 ВАИ Екатеринбург, 22 ВАИ – Хабаровск), а также 263 ВАИ из Североморска, 100 ВАИ из Москвы и ВАИ Росгвардии.

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