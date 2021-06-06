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06.06.2021 (21:00)

Представители Главного командования ВМФ приняли участие в торжественной церемонии посвящения в юнги «Юнармии» курсантов Колледжа ГУМРФ

В соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова, представители Главного командования ВМФ приняли участие в торжественной церемонии посвящения в юнги «Юнармии»  курсантов Колледжа Государственного университета морского и речного флота имени С.О. Макарова

В Санкт-Петербурге, на площади Колледжа ГУМРФ, 200 курсантов 2-го курса были приведены к Торжественной клятве Юнармейца и вступили в ряды юнг Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ».

В начале церемонии под встречный марш знаменными группами роты Почетного караула были внесены Государственный флаг Российской Федерации, флаг Санкт-Петербурга, знамена ГУМРФ имена адмирала С.О. Макарова и «Юнармии».

Далее юные моряки произнесли Торжественную клятву Юнармейца, после чего им были вручены нагрудные знаки и удостоверения юнармейцев.

В завершение церемонии курсанты возложили цветы к монументу «Памяти моряков Полярных конвоев».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-Морской Флот , Присяга , Юнармия
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