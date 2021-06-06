06.06.2021 (20:00)

Инженерные войска проведут специальные учения и четыре конкурса армейских игр в летнем периоде обучения

Основные усилия в летнем периоде обучения будут сосредоточены на подготовке инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации с целью поддержания высокого уровня готовности к выполнению задач по предназначению.

Основным мероприятием боевой подготовки в летнем периоде обучения станет комплекс специальных учений инженерных войск под руководством начальника инженерных войск ВС РФ, в ходе которых будет выполнен полный комплекс задач инженерного обеспечения.

В ходе мероприятий боевой подготовки инженерных войск первостепенное значение уделяется вопросам состязательности. Наивысшей формой являются Всеармейские соревнования и Армейские международные игры.

Инженерные войска проведут три Всеармейских конкурса:

- понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода» - самый многочисленный по составу участников и привлекаемой ВВСТ, это более 1200 военнослужащих и 550 единиц техники. Кроме того, конкурс позволяет подготовить личный состав порядку оборудования всех видов переправ, при совместной подготовке танковых, артиллерийских подразделений и авиации.

- инженерных подразделений «Безопасный маршрут» - данный конкурс сочетает в себе согласованные действия инженерно-штурмовых подразделений, расчетов тяжелого механизированного моста, экипажей путепрокладчика и инженерной машины разграждения;

- экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» в котором военнослужащие продемонстрируют скоростные и специальные возможности инженерных машин.

Победители Всеармейских соревнований представляют инженерные войска России на международной арене. В августе – сентябре 2021 года состоятся международные этапы данных конкурсов в рамках Армейских Международных игр-2021 г. В трех конкурсах примут участие команды от 7 иностранных государств. Также в этом году будут проведены первые Всеармейские соревнования расчетов минно-розыскной службы «Найти и обезвредить!»

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