06.06.2021 (19:30)

В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты

Современные боевые машины пехоты продолжают поступать в соединения. В рамках гособоронзаказа предприятия изготовители передадут в подразделения Минобороны России партии БМП-3.

БМП-3 отличается высокой маневренностью, огневой мощью и хорошей бронезащитой. Универсальный характер вооружения позволяет ей вести борьбу с различными целями, включая воздушные.

Штатным вооружением БМП-3 являются 100-мм орудие - пусковое устройство для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет ПКТ и система пуска дымовых гранат. Переднее расположение моторно-трансмиссионного отделения заменено кормовым - по «танковой» схеме. Таким образом, улучшается обзор механика-водителя, обитаемость внутреннего объема, более выгодно распределяется вес по длине машины

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