06.06.2021 (19:00)

Команда 12 Главного управления Минобороны России заняла 1 место во всеармейском конкурсе «Армейский запас»

В конкурсе на лучшего специалиста продовольственной службы «Армейский запас», проходившего на базе филиала Военной академии МТО в г. Вольске с 31 мая по 5 июня 2021 г., команда специалистов 12 Главного управления Минобороны России заняла 1 место, набрав наибольшее количество баллов среди видов и родов войск, федеральных органов исполнительной власти.

Состав команды включал 2 пекаря, 2 повара – их представили военнослужащие по контракту Центрального полигона Российской Федерации. В индивидуальном зачете пекарей и поваров специалисты 12 Главного управления вошли в тройку лидеров.

В течение недели команды соревновались как в выполнении нормативов по огневой и физической подготовке, так и в мастерстве приготовления пищи, в том числе в полевых условиях.

Судейская комиссия оценивала качество приготовления блюд по нескольким критериям – внешний вид, оригинальность оформления и подачи, соблюдение рецептуры, вкус, цвет, запах.

По итогам соревнований в команду Вооруженных Сил, которая представит Российскую Федерацию на международных соревнованиях «Полевая кухня» в рамках Армейских международных игр-2021 в Республике Узбекистан, отобран пекарь – военнослужащая Центрального полигона Российской Федерации.

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