06.06.2021 (17:30)

Академия Генштаба и Российский государственный гуманитарный университет заключили соглашение о сотрудничестве

Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в Российский государственный гуманитарный университет заключили соглашение о сотрудничестве. Пакет документов, который подписали руководитель военного вуза генерал-полковник Владимир Зарудницкий и ректор РГГУ Александр Безбородов, затрагивает вопросы взаимодействия по трем основным направлениям.

В сфере учебно-методической деятельности стороны договорились об изучении опыта использования современных информационных технологий и внедрении новых методик преподавания, проведении цикла лекций по актуальным вопросам региональной и глобальной безопасности, сотрудничестве при разработке учебно-методических материалов.

В научно-исследовательской деятельности заложена основа для реализации совместных исследовательских проектов, разработки научных трудов, обмена научной, аналитической и справочной информацией, организации форумов по вопросам национальной безопасности государства.

Соглашение также предусматривает взаимодействие в сфере культуры и спорта.

Владимир Зарудницкий и Александр Безбородов выразили уверенность, что совместная работа позволит достичь качественно новых уровней в профильных областях, будет способствовать обмену опытом и внедрению инноваций в интересах укрепления обороноспособности Российской Федерации.

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