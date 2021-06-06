06.06.2021 (15:30)

В Мурманске стартовал автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто»

В Мурманске дан старт автопробегу «Никто не забыт, ничто не забыто». До 12 июня участники проедут 3400 км с севера на юг России, от Баренцева моря до Черного, от города-героя Мурманска до города-героя Новороссийска.

Патриотическая акция приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Цель автопробега – сохранение исторической памяти и дань уважения участникам Великой Отечественной войны, погибшим, защищая Родину.

Акция организована Профсоюзом гражданского персонала Вооруженных Сил России совместно с командованием Северного флота, правительством Мурманской области, администрацией г. Североморска, региональным отделением «Международный Фонд Мира» и региональным отделением ветеранской организации «Боевое Братство».

Участники акции провезут по маршруту знамя Победы, флаги Российской Федерации и Мурманской области, Профсоюза ВС России, Андреевский, городов и организаций, а также портреты участников войны.

В разных точках маршрута запланированы церемонии возложения венков и цветов в памятных местах, связанных с подвигом советских воинов. В церемониях примут участие представители воинских частей и организаций Вооруженных Сил России, администраций городов и населенных пунктов, ветераны, представители движения «Юнармия» и молодежь.

Финиширует колона 12 июня у мемориала «Малая земля» в Новороссийске.

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