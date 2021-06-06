06.06.2021 (14:30)

Военнослужащие ВВО приступили к тушению природного пожара под Читой

Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Забайкальского края, приступили к тушению природного пожара, возникшего в 20 километрах юго-западнее Читы (Забайкальский край).

Природный пожар (пал травы) действует на площади около 8 га в районе села Молоковка. По заявке от Читинского филиала ФГАУ «управления лесного хозяйства» МО РФ для ликвидации очага привлечено 15 военнослужищих соединения МТО ВВО, а также вертолет МИ-8 с ВСУ-5 авиачасти армейской авиации объединения ВВС и ПВО округа.

Кроме того на тушении пожара задействованы пожарные расчеты от военного санатория «Молоковский», поселков Песчанка и Атамановка.

Всего к ликвидации природного возгорания привлечено более 80 человек и 24 единицы техники, в том числе вертолет с водосливным устройством.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице