06.06.2021 (13:20)

В Уссурийск прибыл тематический поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

Агитационный поезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» прибыл в Уссурийск. На привокзальной платформе участников акции встречали военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), представители общественности, ветераны, жители и гости города.

В митинге по случаю прибытия агитпоезда приняли участие руководитель акции полковник Игорь Сокол, командование общевойсковой армии ВВО в Приморье, представители городской администрации, ветераны, юнармейцы.

В течение трехчасовой стоянки в центре внимания были демонстрируемые на платформах образцы современной военной техники, экспозиции, посвященные подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Также были развёрнуты пункты отбора на военную службу по контракту.

Ветераны были особенно заинтересованы вагоном, посвященным Главному храму Вооруженных сил Российской Федерации, мультимедийному комплексу, с помощью которого можно было найти своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также возможностью получить консультацию у военных медиков.

Украшением торжественной встречи стал концерт артистов Дома Российской Армии и местных творческих коллективов. Песни и танцы в их исполнении не оставили равнодушными ни людей старшего возраста, ни молодежь.

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