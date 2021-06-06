06.06.2021 (13:00)

На Валаамском архипелаге построен крест, посвященный Иоанну Кронштадтскому, небесному покровителю финансово-экономической службы ВС РФ

29 мая 2021 г. состоялось культурно-просветительское мероприятие по торжественному открытию памятною Креста на острове Иоанна Кронштадтского (Валаамского архипелага. Республика Карелия) - небесного покровителя финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

В торжественной церемонии открытия и освящения памятного Креста приняли участие руководящий состав финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, представители Министерства финансов Российской Федерации, представители Русской Православной Церкви.

Масштабный проект возведения памятного Креста на острове Иоанна Кронштадтского осуществлен по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и реализован финансово-экономической службой Вооруженных Сил Российской Федерации осенью – зимой 2020 года на средства добровольных пожертвований.

Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 2015 г. № 437 в Вооруженных Силах Российской Федерации установлен День финансово-экономической службы, который отмечается ежегодно 22 октября.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил небесным покровителем финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации святого праведного Иоанна Кронштадтского в 2017 году.

Распоряжением Правительства Российской Федераций от 15 июня 2019 Г. № 1301-р, изданным по инициативе Министерства обороны Российской Федерации, острову в бухте Ладожского озера Валаамского архипелага (Республика Карелия) присвоено наименование – остров Иоанна Кронштадтского. В связи с этим событием Минобороны России обратилось к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, Кириллу о благословении возведения на острове Иоанна Кронштадтского Креста в память о святом праведном Иоанне Кронштадтском - небесном покровителе финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Памятный Крест возведен Спасо-Преображенским Валаамским ставропигиальным мужским монастырем по проекту председателя Ассоциации создателей православных храмов и произведений сакрального искусства «Гильдия храмоздателей» Андрея Альбертовича Анисимова на средства добровольных пожертвовании».

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