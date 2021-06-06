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06.06.2021 (12:50)

В ЗВО прошли сборы с руководящим составом финансово-экономическая службы ВС РФ

В Западном военном округе на базе Центрального военно-морского музея (г. Санкт-Петербург) в расширенном составе проведены сборы руководящего состава финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе сборов были рассмотрены актуальные вопросы финансово-экономического обеспечения войск (сил), а также осуществлена практическая подготовка к комплексной мобилизационной тренировке под руководством Президента Российской Федерации и совместному стратегическому учению «Запад-2021» в тесном взаимодействии с Минфином России, Федеральным казначейством, полевыми учреждениями Банка России.

В ходе сборов обсуждались действия финансово-экономических органов Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе учений.

В сборах приняли участие представители Министерства финансов Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Западный военный округ , Сборы
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