06.06.2021 (12:50)

В ЗВО прошли сборы с руководящим составом финансово-экономическая службы ВС РФ

В Западном военном округе на базе Центрального военно-морского музея (г. Санкт-Петербург) в расширенном составе проведены сборы руководящего состава финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе сборов были рассмотрены актуальные вопросы финансово-экономического обеспечения войск (сил), а также осуществлена практическая подготовка к комплексной мобилизационной тренировке под руководством Президента Российской Федерации и совместному стратегическому учению «Запад-2021» в тесном взаимодействии с Минфином России, Федеральным казначейством, полевыми учреждениями Банка России.

В ходе сборов обсуждались действия финансово-экономических органов Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе учений.

В сборах приняли участие представители Министерства финансов Российской Федерации.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице