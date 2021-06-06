06.06.2021 (12:40)

Российские экипажи штурмовиков Су-25СМ из Киргизии заняли третье место во всеармейском конкурсе «Авиадартс-2021»

Экипажи штурмовиков Су-25СМ российской военной базы, дислоцированной в Киргизской Республике, заняли третье место по итогам всеармейского конкурса летного мастерства «Авиадартс-2021», которые завершились на аэродроме Дягилево под Рязанью.

Летчики штурмовой авиации Центрального военного округа выполняли задачи по воздушной визуальной разведки и преодоления системы противовоздушной обороны (ПВО) условного противника, технику пилотирования с выполнением комплекса фигур пилотажа одиночно и в составе пары, а также выполнят пуски ракет, бомбометание и стрельбу из пушек по наземным целям. По итогам конкурса заняли бронзовое место.

Всеармейский конкурс «Авиадартс-2021» проводился в Рязанской области с 21 мая по 5 июня. В нем приняли участие более 50 авиационных экипажей Воздушно-космических сил. Летчики соревноваться в следующих элементах конкурса: физическая подготовка, визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация, боевое применение. У экипажей истребительной авиации также добавлен элемент - воздушный бой, а летчики армейской авиации на вертолетах Ми-8 соревновались в поисково-спасательном обеспечении и точности сброса воды с подвешенного водосливного устройства.

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