06.06.2021 (12:40)
Российские экипажи штурмовиков Су-25СМ из Киргизии заняли третье место во всеармейском конкурсе «Авиадартс-2021»
Экипажи штурмовиков Су-25СМ российской военной базы, дислоцированной в Киргизской Республике, заняли третье место по итогам всеармейского конкурса летного мастерства «Авиадартс-2021», которые завершились на аэродроме Дягилево под Рязанью.
Летчики штурмовой авиации Центрального военного округа выполняли задачи по воздушной визуальной разведки и преодоления системы противовоздушной обороны (ПВО) условного противника, технику пилотирования с выполнением комплекса фигур пилотажа одиночно и в составе пары, а также выполнят пуски ракет, бомбометание и стрельбу из пушек по наземным целям. По итогам конкурса заняли бронзовое место.
Всеармейский конкурс «Авиадартс-2021» проводился в Рязанской области с 21 мая по 5 июня. В нем приняли участие более 50 авиационных экипажей Воздушно-космических сил. Летчики соревноваться в следующих элементах конкурса: физическая подготовка, визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация, боевое применение. У экипажей истребительной авиации также добавлен элемент - воздушный бой, а летчики армейской авиации на вертолетах Ми-8 соревновались в поисково-спасательном обеспечении и точности сброса воды с подвешенного водосливного устройства.