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06.06.2021 (12:30)

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 ЦВО заняли второе место во всеармейском конкурсе «Авиадартс-2021»

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 отдельного вертолетного полка Центрального военного округа, заняли второе место по итогам всеармейского конкурса летного мастерства «Авиадартс-2021», которые завершились на аэродроме Дягилево под Рязанью.

В ходе конкурса летчики вертолетов Ми-24 выполнили элементы воздушной навигации и фигур простого пилотажа в составе пары, полеты на визуальную воздушную разведку и выполнение боевого применения по мишеням неуправляемыми ракетами, а также авиационной пушки.  

Всеармейский конкурс «Авиадартс-2021» проводился в Рязанской области с 21 мая по 5 июня. В нем приняли участие более 50 авиационных экипажей Воздушно-космических сил. Летчики соревновались в следующих элементах конкурса: физическая подготовка, визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация, боевое применение. У экипажей истребительной авиации также добавлен элемент - воздушный бой, а летчики армейской авиации на вертолетах Ми-8 соревновались в поисково-спасательном обеспечении и точности сброса воды с подвешенного водосливного устройства

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Соревнования , Конкурсы , Авиадартс
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