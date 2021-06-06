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06.06.2021 (12:20)

В Рощинском гарнизоне для военнослужащих состоялся концерт Александра Хворостянова

В Доме офицеров Рощинского гарнизона (Самарская области) состоялся концерт гастрольного тура «Я служу России» известного исполнителя песен Алексея Хворостяна.

Зрителями концерта стали более 500 военнослужащих и членов их семей 2-й общевойсковой армии, юнармейцы и жители гарнизона. Выступление автора-исполнителя проводилось в рамках серии концертов в Самарской и Саратовской областях, а также в Пензе, Рязани, Ульяновске и Туле. Большой гастрольный тур артиста реализуется благодаря совместным усилиям Министерства обороны Российской Федерации и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Со сцены звучали популярные патриотические песни и известные хиты исполнителя: «Я служу России», «За веру и силу», «Падали, но поднимались».

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Концерты
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