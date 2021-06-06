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06.06.2021 (12:10)

В армейском корпусе Балтийского флота начался месячник противодействия наркомании «Армия против наркотиков!»

В воинских частях объединения начался Всеармейский месячник противодействия наркомании «Армия против наркотиков!».

Целью месячника является пропаганда здорового образа жизни, активизация работы по недопущению незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ военнослужащими и членами их семей, а также усиление деятельности должностных лиц по профилактике незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Командованием воинских частей совместно с территориальными органами Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков спланирован комплекс мероприятий, включающий проведение групповых и индивидуальных психолого-педагогических тренингов по вопросам профилактики наркомании и анонимное анкетирование. Также в воинских частях выступят представители военно-следственных органов, представители военных прокуратур, которые разъяснят статьи Уголовного кодекса РФ, предусматривающие ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Для личного состава армейского корпуса регулярно организуется просмотр документальных фильмов и тематических плакатов «Армия – против наркотиков», размещенных на сайте Минобороны России.

Члены семей военнослужащих и лиц гражданского персонала объединения принимают активное участие в мероприятиях, способствующих ведению здорового образа жизни и популяризующих семейные ценности.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот , Месячник
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