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06.06.2021 (11:40)

Совместное тактико-специальное учение горных подразделений вооруженных сил России и Узбекистана пройдут в Красноярском крае

В период с 8 по 13 июня в горах Саяна в Красноярском крае пройдет совместное тактико-специальное учение подразделений специального назначения Центрального военного округа и Республики Узбекистан (Центр военно-спортивной подготовки «Ергаки»).

В ходе учения разведывательные группы двух стран преодолеют специальный горно-лесистый маршрут с использованием специального снаряжения, проведут поисково-разведывательные действия, отработают захват базового лагеря условного незаконного формирования и вопросы захвата пленного при внезапной встрече с противником, оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненных в условиях горно-лесистой местности, способы добывания пищи в тылу противника. Особое внимание будет уделено освоению технических средств разведки и лазерных приборов разведчика различных модификаций.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Учения
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