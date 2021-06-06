06.06.2021 (11:40)

Командующий войсками ЗВО поблагодарил весь личный состав, участвовавший в подготовке и проведении учения

В Западном военном округе (ЗВО) завершилось комплексное мобилизационное учение под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Журавлева. Мероприятие проходило на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей.

«В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации проведено комплексное мобилизационное учение. Хотел бы поблагодарить весь личный состав, участвовавший в подготовке и проведении учения, представителей силовых структур и ведомств. Выполнен грандиозный комплекс мероприятий, учение прошло организовано и достойно. Практика проведения таких учений будет продолжена», — заявил на подведении итогов генерал-полковник Александр Журавлёв.

В ходе учения были отработаны вопросы организации взаимодействия органов военного управления, региональных органов исполнительной власти и гражданских организаций. Также при проведении комплекса мобилизационных мероприятий решались вопросы взаимодействия с силовыми структурами, в том числе МЧС, МВД, ФСБ и Росгвардией, была оценена готовность воинских частей и военных комиссариатов к их выполнению.

В учении было задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей ЗВО, а также граждане, находящиеся в резерве.

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