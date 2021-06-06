06.06.2021 (11:20)

На базе Балтийского флота пройдут Всеармейские соревнования на Кубок командующего войсками Западного военного округа «Командирские старты»

В соревнованиях примут участие около 200 военнослужащих из воинских частей и соединений Западного военного округа от командиров взводов до командиров объединений. В «Командирских стартах» в составе команд также примут участие женщины-военнослужащие командирского звена.

В течение пяти дней офицеры будут сдавать нормативы на силу, быстроту, выносливость и точность. Все упражнения взяты из наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации. Участникам соревнований предстоит показать лучшие результаты в подтягивании на перекладине, сгибании-разгибании рук в упоре лёжа, в беге, а также в упражнениях военно-спортивного многоборья – стрельбе из пистолета Макарова и плавании. Завершающим этапом «Командирских стартов» станет легкоатлетическая эстафета.

По итогам соревнований комиссией будет определен состав сборной ЗВО, которая представит войска в финале на всеармейском этапе соревнований на Кубок Министерства обороны РФ «Командирские старты».



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