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06.06.2021 (11:00)

Юнармейцы и дети военнослужащих авиабазы «Кант» посетили редакцию информационного портала «Спутник Кыргызстан»

Дети военнослужащих объединенной российской военной базы «Кант», дислоцированной в Киргизской Республики, и юнармейцы посетили редакцию информационного портала «Спутник Кыргызстан».

Экскурсия была организована для участников кружка «Юный журналист». Школьники познакомились с профессиональными журналистами, побывали в пресс-центре, редакции и студии радиовещания. Будущим журналистам рассказали об основах редакционной работы, правилах публикации новостей, современных медиаплатформах и мультимедийных возможностях пресс-центра. Юные журналисты с интересом слушали своих опытных коллег и задавил вопросы о особенностях журналистской работы.

Объединенная российская военная база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Экскурсии , Юнармия , Военно-патриотическое воспитание
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