06.06.2021 (10:40)

Воспитанники нахимовского военно-морского училища в Мурманске приняли участие в видеоконференции, посвященной 325-летию Военно-морскому флоту России

Воспитанники нахимовского военно-морского училища в Мурманске приняли участие в видеоконференции, посвященной 325-летию Военно-морскому флоту России совместно с представителями кадетской школы-интернат «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» («АПКМК») г. Калининграда. В рамках мероприятия участники отчитались о проделанной работе по созданию совместного проекта «325-летие ФМФ: героические страницы Балтийского и Северного флотов».

Открыли конференцию заместитель директора ГБОУ КШИ КО «АПКМК» по воспитательной работе А.В. Юрченко, заместитель директора ГБОУ КШИ КО «АПКМК» по методической и инновационной работе Т.Л. Женатова и заведующий методическим кабинетом филиала НВМУ в г. Мурманске Н.А. Потемкина.

Под руководством учителя русского языка и литературы Кадетского морского корпуса Т.А. Ващенко кадеты 8А класса Артем Карпухин, Иван Галимский, Даниил Мекко, Алексей Кочетков создали ленту времени: «Балтийский флот от Петровских времен до настоящего времени», которая отражает историю создания, развития и современное состояние Балтийского флота. Кадеты рассказали о тральщиках на службе Балтийского флота, СКР «Несокрушимый» и «Ярослав Мудрый», их боевых походах и операциях. Кадет Кочетков Алексей продемонстрировал фильм-экскурсию, снятый им вместе с папой, о г. Балтийске – главной базе Балтийского флота.

Нахимовец 6А класса филиала НВМУ в г. Мурманске Григорий Зборовский раскрыл замысел, цель и задачи проекта. Нахимовец 8Г класса Филиппов Степан рассказал о флагмане Северного флота крейсере «Петр Великий», его мощи, назначении, боевых походах. Нахимовец 6А класса Никита Артамонов раскрыл уникальность тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», его участии в военном конфликте в Сирии. Нахимовец 7Г класса Никита Шкоринов рассказал о головном корабле проекта 955 «Борей» «Юрий Долгорукий». Нахимовец 8Б класса Никита Тургунов показал, как идет работа над 3-D макетом главной базы кораблей Северного флота в г. Североморске.

Подготовили нахимовцев преподаватели английского языка Н.А. Касьянова, Л.А. Копалева, преподаватели истории Д.Г. Семенов, Ю.А. Фицнер и преподаватель ОБЖ В.А. Говера.

Кадеты и нахимовцы договорились о продолжении работы над проектом.

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