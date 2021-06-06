06.06.2021 (10:30)

Свыше 700 снайперов и гранатометчиков танковой армии ЗВО вышли на полигоны в рамках сборовых мероприятий

На полигонах гвардейской танковой армии Западного военного округа, в Московской и Нижегородской областях, стартовали учебно-методические сборы снайперов и гранатометчиков, в которых задействовано свыше 700 военнослужащих.

В ходе учебных мероприятий, которые проходят на базе воинских частей и полигонов объединения, участники учебных мероприятий будут совершенствовать практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке.

Цель сборов – привить военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и призыву, навыки применения штатного оружия и отработать нормативы по стрельбе. В ходе теоретической части военнослужащие детально изучат с технической стороны вооружения и специальной техники.

Практическая часть занятий будет проходить в полевых условиях. Военнослужащие выполнят зачетные упражнения и отработают комплекс учебно-боевых задач, главной из которых является выработка у снайперов и гранатометчиков навыков ведения разведки местности и умения быстро ориентироваться на поле боя. Также с участниками сборов проведут ряд занятий по маскировке, классификации целей, корректированию огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях. Снайперам также предстоит обучение в составе снайперской пары.

Заключительной частью станут практические стрельбы. Снайперы будут поражать цели на дальних дистанциях, а гранатометчики уничтожать технику условного противника из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17.

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