06.06.2021 (10:20)

В парке Патриот открылась выставка работ Василия Кураксы

В художественной галерее Студии военных художников имени М.Б. Грекова в парке «Патриот» открылась юбилейная выставка живописных произведений Василия Кураксы, посвященная 40-летию со дня его рождения.

Василий Куракса – выпускник Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, член Союза художников России, член-корреспондент Российской академии художеств, стажировался в творческих мастерских А.П. и С.П. Ткачевых.

Помимо крупномасштабных сюжетно-тематических произведений, написанных в лучших традициях русской реалистической школы, излюбленным сюжетом Василия является пейзажно-историческая живопись. Живописные виды Родины представлены на персональной выставке в галерее Студии. Россия, старые русские города, дух большой страны, национальные традиции, храмы, православие, любовь и чувственность – на ярких и красочных полотнах художника.

В экспозиции демонстрируется дипломная работа В. Кураксы – «Юрьевец на Волге». Приехав в этот город, художник был поражен темным безграничным небом над городом на берегу Волги, который простирался в низине между холмами. После этой картины родился уже целый цикл из путешествий по удаленным городам, не входящим в Золотое кольцо России, которые с одной стороны не щадит время, а с другой – не тронуты цивилизацией. Вдохновляет художника и старый Плес, который влюбляет в себя дворцами, нетронутым русским бытом (на выставке картина «Плес на Волге»).

Художник живет в Сергиевом Посаде, любит город и пишет его, наблюдая и ранним утром, и поздним вечером.

«У России есть своя история, свои традиции, своя душа, и мы должны всё это любить и передать в своих картинах будущим поколениям», - говорит художник Василий Куракса.

Работы Василия Кураксы находятся в музеях России, Китая, Италии, а также в частных коллекциях России, Германии, США. Участвовал более чем в 500 выставок в России и за рубежом, среди которых 30 персональных в государственных музеях нашей страны.

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