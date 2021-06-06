06.06.2021 (10:00)

Сотрудники ВАИ ЦВО в Кемеровской области провели акцию по предупреждению травматизма на дорогах «Пристегнись сам, пристегни ребенка!»

Военные автоинспекторы Центрального военного округа в Кемеровской области совместно с ГИБДД провели профилактическую акцию «Пристегнись сам, пристегни ребенка!» по соблюдению правил перевозки детей в удерживающих устройствах и предупреждению травматизма на дорогах.

Во время проведения акции водителям и владельцам личного автотранспорта доводилась информация о важности использования автомобильных детских кресел и удерживающих устройств. Также всем участникам акции были вручены тематические памятки, разъясняющие необходимость их использования в автомобилях.

Профилактическая акция направлена на формирование у участников дорожного движения ответственности и привлечение внимания водителей к собственной безопасности и безопасности детей-пассажиров транспортных средств.

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