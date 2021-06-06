06.06.2021 (09:55)
Около 400 военнослужащих пополнят ряды отдельного комендантского Преображенского полка ЗВО в ходе весеннего 2021 года призыва граждан на военную службу
В ходе весеннего 2021 года призыва около 400 военнослужащих из более чем 20 регионов Российской Федерации прибудут для прохождения службы в Отдельный Комендантский Преображенский полк Западного военного округа.
Преображенский полк выполняет задачи по обеспечению торжественных мероприятий с участием Президента России, Министра обороны Российской Федерации, проводит ритуалы встреч и проводов глав иностранных государственных, правительственных и военных делегаций во время официальных визитов в Россию.
Также военнослужащие батальона Почетного караула проводят ритуалы возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, выносят Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы на параде, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне.