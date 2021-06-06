06.06.2021 (09:50)

Новобранцы спортроты ЦСКА, г. Самара приняли Военную присягу

На площади Славы в Самаре состоялась торжественная церемония приведения к Военной присяге новобранцев спортивной роты ЦСКА, г. Самара. В присутствии высоких гостей 40 спортсменов, членов сборных команд России по олимпийским видам спорта, произнесли клятву верности Отечеству.

Принимал присягу начальник самарского филиала ЦСКА Роман Махонин. Ни начавшийся дождь, ни порывы ветра – ничто не омрачило этот знаменательный день. Каждый новобранец выполнил весь положенный ритуал: зачитал текст присяги, поставил свою подпись, принял поздравления.

Роман Александрович Махонин, начальник самарского филиала ЦСКА: «В России всего пять спортивных рот, одна из них – в Самаре. Самарский филиал ЦСКА располагает мощной сетью спортивных сооружений, объектами гостеприимства, а самое главное, высококлассными специалистами. Всё это создаёт комфортные условия для проживания и начальной военной подготовки военнослужащих спортивной роты.

В составе самарского филиала ЦСКА работает три спортивных школы олимпийского резерва – в Самаре, столице Хакасии – Абакане и столице Тывы – Кызыле, – в которых занимается 1131 воспитанник по 14 видам спорта.

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