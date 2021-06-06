06.06.2021 (09:45)

В Севастополе прошла торжественная церемония приведения к Военной присяге новобранцев спортивной роты ЦСКА

На территории историко-мемориального комплекса героическим защитникам Севастополя «35–я береговая батарея» состоялась торжественная церемония приведения к Военной присяге новобранцев спортивной роты ЦСКА (г. Севастополь). Всего к Военной присяге были приведены 42 спортсмена, члены сборных команд России по 16 видам спорта, отобранных для прохождения службы в рядах спортивной роты Центрального спортивного клуба Армии.

Местом проведения торжественной церемонии приведения к Военной присяге новобранцев спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь был выбран историко-мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя «35-я береговая батарея». Именно на этом месте в июне-июле 1942 года завершилась вторая героическая оборона Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Для новобранцев спортивной роты накануне присяги была организована экскурсия по восстановленным казематам батареи и Пантеону памяти.

Воинскую клятву произнесли 42 спортсмена, члены сборных команд России по 16 видам спорта, отобранные для прохождения службы в рядах спортивной роты Центрального спортивного клуба Армии. В их числе Мастер спорта международного класса по боксу, победитель Первенства мира среди юниоров, трёхкратный победитель чемпионата Европы, четырёхкратный победитель и бронзовый призер чемпионата России, лучший боксёр года в мире среди юниоров 2018 года Джамбулат Бижамов, Мастер спорта международного класса по вольной борьбе, серебряный призер чемпионата Европы, многократный призер чемпионата России Муслим Садулаев

По завершении церемонии приведения к Военной присяге к армейцам-новобранцам обратился с напутственным словом начальник филиала ЦСКА, г. Севастополь Олег Чесноков:

«Армейцы! Мы уже по праву так называетесь. Вы сегодня приняли присягу на героической Севастопольской земле. Здесь каждый клочок земли полит кровью наших дедов и прадедов. Это для вас очень высокая честь, которая оказана Севастополем. Вы сегодня вступили в ряды легендарного армейского Клуба. И вы должны за этот год, пока будете служить под знаменами ЦСКА, доказать, что вы настоящие сыны нашего Отечества. Поздравляю вас с принятием военной присяги.».

Всего спортивную роту пополнили 2 Мастера спорта международного класса, 22 Мастера спорта и 18 кандидатов в Мастера спорта России по 16 видам спорта.

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