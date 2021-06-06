06.06.2021 (09:40)

Команды ВКС и ЦВО – победители чемпионата ВС РФ по стрельбе из штатного или табельного оружия

На базе спортцентра ЦСКА (п. Калининец) завершился чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по стрельбе из штатного или табельного оружия, а также состоялась церемония награждения победителей и призёров турнира.

В течении трёх соревновательных дней чемпионата ВС РФ в двух армейских стрелковых тирах около ста военнослужащих – представителей девяти команд – Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения, 12 ГУМО, Южного военного округа, Центрального военного округа, Восточного военного округа, Западного военного округа, Северного флота, а также лучшие курсанты Высших учебных заведений Министерства Обороны Российской Федерации, проходящие подготовку к третьим Всемирным кадетским играм, которые выступали на турнире вне конкурса, соревновались за звание лучших на турнире.

В командном зачете среди команд видов и родов войск, набрав сумму мест «9», первенствовала команда Воздушно-космических сил. Серебряным призёром стали представители Воздушно-десантных войск, третье место у сборной Ракетных войск стратегического назначения.

Победу в командном зачёте среди сборных команд военных округов одержали стрелки Центрального военного округа. Команда финишировала с суммой мест «15». Второе место за Южным военным округом. Замкнули тройку лидеров представители Восточного военного округа.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице