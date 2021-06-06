06.06.2021 (09:35)

Армейские спортсменки стали призерами Кубка Европы по триатлону

В Ольштыне (Польша) прошли соревнования Кубка Европы по триатлону. На счету спортсменок ЦСКА «серебро» и «бронза».

В дисциплине спринт, состоящей из плавания на 750 метров, велогонку на 20 километров и бег на 5 километров среди женщин на Кубке Европы по триатлону серебряную награду завоевала Диана Исакова. Результат армейской спортсменки – 1 час и 13 секунд.

Исакова всего на одну секунду отстала от француженки Жианн Лехаир (1 час и 12 секунд), которая стала победительницей соревнований.

Замкнула тройку лучших призер Всемирных военных игр 2019 года прапорщик Юлия Голофеева – 1 час и 23 секунды.

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