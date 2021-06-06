06.06.2021 (09:30)

15 наград завоевали армейские стрелки на старте чемпионата Европы в Хорватии

В период с 23 мая по 6 июня в Осиеке (Хорватия) проходит чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе. Спортсменами ЦСКА завоевано уже пятнадцать медалей различного достоинства: семь золотых, три серебряных и пять бронзовых.

На чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе спортсмены разыграли медали в олимпийском упражнении «Пневматический пистолет, пары смешанные», «золото» в составе команды в нем взял Артем Черноусов. Армейский спортсмен также показал лучший результат в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 60 метров. В упражнении «Пневматический пистолет, дистанция 60 метров, мужчины» Черноусов завоевал бронзовую награду.

Алина Хизбуллина завоевала золотую награду в составе команды в упражнении «Винтовка пневматическая, дистанция 60 метров», а также бронзовую награду в личном зачете в аналогичном упражнении. В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 40 метров армейская спортсменка заняла третье место.

Владимир Масленников завоевал золотую медаль в составе команды в упражнении «Винтовка пневматическая, дистанция 60 метров». Также на его счету серебряная медаль в упражнении «Винтовка пневматическая, пары смешанные», и бронзовая в личном зачете в упражнении «Винтовка пневматическая, дистанция 60 метров».

Лейтенант Юлия Зыкова стала лучшей сразу в трех дисциплинах в составе команд: «Винтовка пневматическая, дистанция 60 метров», в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 40 метров, пары смешанные, а также в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 40 метров. В аналогичном личном зачете Юлия Зыкова завоевала серебряную награду.

Золотую награду в составе команды в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 40 метров выиграла лейтенант Юлия Каримова. Еще одно «золото» в составе команды армейская спортсменка взяла в упражнении «Винтовка пневматическая, дистанция 60 метров». В упражнении «Винтовка пневматическая, пары смешанные» армейская спортсменка завоевала бронзу.

Анастасия Галашина взяла «золото» в составе команды в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 60 метров и «серебро» в стрельбе из пневматической винтовки в смешанных парах.

Маргарита Черноусова заняла второе место в составе команды в упражнении «Пневматический пистолет, дистанция 60 метров».

Прапорщик Полина Хорошева в составе команды завоевала золотую награду в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 40 метров.

Сергей Каменский завоевал две золотые медали в составе команд в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 60 метров и в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 40 метров, а также бронзовую медаль в упражнении «Винтовка пневматическая, пары смешанные».

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