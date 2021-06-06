06.06.2021 (09:20)

Более 170 учений провели артиллеристы ЦВО в зимнем периоде обучения

Более 170 учений провели военнослужащие ракетных войск и артиллерии Центрального военного округа (ЦВО) в зимнем периоде обучения. Об этом сообщил начальник управления боевой подготовки полковник Сергей Пименков в ходе заседания военного совета в Екатеринбурге.

«Подготовка соединений, воинских частей и подразделений ракетных войск и артиллерии округа проводилась в ходе занятий по управлению огнем, тактических (тактико-специальных) учений. Основные усилия были направлены на выполнение огневых задач в составе разведывательно-ударных и огневых комплексов с привлечением комплексов беспилотной авиации (БЛА). В зимнем периоде обучения проведено более 170 учений различного уровня, отработано почти 2,5 тыс. огневых задач, треть из которых с применением комплексов БЛА», - заявил полковник С.Пименков.

Он добавил, что в отчетном периоде в лучшую сторону отмечены ракетная и реактивная артиллерийская бригада, дислоцированные в Оренбургской и Курганской областях соответственно.

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстан.

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