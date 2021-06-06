06.06.2021 (09:00)

Около 20 крупных учений с войсками связи состоялось в ЦВО в зимнем периоде обучения

Около 20 крупных учений с войсками связи состоялось в зимнем периоде обучения в Центральном военном округе (ЦВО). Об этом сообщил начальник управления боевой подготовки полковник Сергей Пименков в ходе заседания военного совета в Екатеринбурге.

«В зимнем периоде обучения соединения, воинские части и подразделения связи округа приняли участие в 17 тактико-специальных учениях, в ходе которых особое внимание уделялось вопросам комплексной защиты узлов связи, в том числе разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, специалисты войск связи совершенствовали навыки по организации радиосвязи тактического звена управления на радиостанциях с применением наземных ретрансляторов и устанавливаемых на беспилотные летательные аппараты», - заявил полковник С.Пименков.

Он добавил, что в отчетном периоде в лучшую сторону отмечены батальоны связи бригады управления, дислоцированной в Самарской области и мотострелковой бригады 41-ой общевойсковой армии, дислоцированной в Алтайском крае.

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстан.

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