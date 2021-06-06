06.06.2021 (09:13)

Почти 24 тыс. занятий по стрельбе и огневых тренировок состоялось в ЦВО в зимнем периоде обучения

Почти 24 тыс. занятий по стрельбе и огневых тренировок с применением стрелкового оружия состоялось в зимнем периоде обучения в войсках Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщил начальник управления боевой подготовки полковник Сергей Пименков в ходе заседания военного совета в Екатеринбурге.

«В зимнем периоде обучения основные усилия в огневой подготовке были направлены на повышение уровня огневой выучки военнослужащих отделений (групп), экипажей боевых машин (танков) с учетом специфики их деятельности и обучению ближнему огневому бою. Проведено 23,8 тыс. занятий по стрельбе и огневых тренировок из стрелкового оружия, что более чем на 5 проц. превышает показатели прошлого года», - заявил полковник С.Пименков.

Он добавил, что в отчетном периоде проведено более 6,5 тыс. занятий с применением вооружения боевых машин, рост составил почти 20 проц. в сравнении с прошлым периодом. В лучшую сторону по итогам зимнего периода обучения среди соединений отмечено мотострелковое соединение 41-ой общевойсковой армии, дислоцированное в Кемеровской области.

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстан.

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