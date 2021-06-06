06.06.2021 (09:11)

В Москве прошла церемония вручения Премии «Титаны неба»

В Крокус Сити Холл прошла первая ежегодная премия «Титаны неба». Она состоялась в рамках юбилейного вечера, посвященного 90-летию Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Премия вручается в 10 номинациях. Одними из победителей стали: командир авиационной эскадрильи Дмитрий Маслюков ( Брянская обл.); заместитель командира, подполковник Дмитрий Василенко (г. Оренбург) и командир авиационного отряда, подполковник Геннадий Гребенщиков (г. Тверь)

В церемонии приняли участие председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности, генерал-полковник Виктор Бондарев; командующий ВТА (1987 – 1997 г.), генерал-полковник авиации Вячеслав Ефанов; командующий ВТА (1999 – 2007 г.), генерал-лейтенант Виктор Денисов; командующий ВТА России (2009 – 2013 г.), генерал-лейтенант Виктор Качалкин; командующий ВДВ, Герой Российской Федерации генерал-полковник Андрей Сердюков.

С поздравительными словами ко всем собравшимся от имени Главного командования Воздушно-космическими силами Российской Федерации обратился заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами, генерал-лейтенант Сергей Дронов и Командующий Военно-транспортной авиации, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

В концертной части программы приняли участие: Александр Розенбаум, Валерия, Александр Серов, Зара, Александр Маршал, Олег Газманов, ВИА «Серебряные крылья», Ансамбль песни и пляски ВДВ, танцевальный коллектив "Уличный балет" - победители детского творческого конкурса ВКС "Стартуем к звездам-2021", проводимый ЦОК ВКС и др.

Программа премии «Титаны неба» завершилась исполнением Ансамбля песни и пляски ВДВ композиции «Служить России».









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