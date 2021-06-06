06.06.2021 (08:45)

Экипажи истребителей Су-35С отработали ведение воздушного боя в безориентирном пространстве акватории Балтийского моря

Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С в ходе перелёта из Республики Карелия в Калининградскую область и обратно отработали выполнение задач в условиях безориентирного пространства Балтийского моря.

Лётчики преодолели более 3 тыс. км. В ходе учебно-тренировочных полётов были выполнены элементы сложного пилотажа и отработано управление воздушным судном на предельно малых высотах, ведение группового и одиночного воздушного боя. Полёты прошли в дневное и ночное время.

Су-35С – глубоко модернизированный сверхманёвренный многофункциональный истребитель поколения «4++».

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