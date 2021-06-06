Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.06.2021 (08:34)

В Ростовской области проходит смена военно-спортивного слета «Авангард» с участием военнослужащих и юнармейцев ЮВО

На территории этнографического комплекса «Затерянный мир» в хуторе Пухляковский Усть-Донецкого района Ростовской области стартовала юнармейская смена областного военно-спортивного слета «Авангард». В слете принимают участие 9 команд от местных юнармейских отделений Ростовской области.

Традиционное мероприятие на протяжении семи лет проводилось под названием «Военный городок», в 2021 году слет был переименован в «Авангард».

Для участников слета военнослужащими Южного военного округа (ЮВО) подготовлена интересная и насыщенная программа, разработанная по методике военно-патриотических профильных смен лагеря «Авангард».

На протяжении 4 дней с ребятами будут заниматься специалисты и инструкторы из числа действующих военнослужащих ЮВО (в этом году – это военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии), юношам предстоит узнать основы общевойсковых дисциплин и действий солдата в боевой обстановке, основы разведки и военной топографии, преодолеть полосу препятствий и армейский квест, проявить себя в рукопашном бою и совершить марш-бросок.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Сборы , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false