06.06.2021 (08:34)

В Ростовской области проходит смена военно-спортивного слета «Авангард» с участием военнослужащих и юнармейцев ЮВО

На территории этнографического комплекса «Затерянный мир» в хуторе Пухляковский Усть-Донецкого района Ростовской области стартовала юнармейская смена областного военно-спортивного слета «Авангард». В слете принимают участие 9 команд от местных юнармейских отделений Ростовской области.

Традиционное мероприятие на протяжении семи лет проводилось под названием «Военный городок», в 2021 году слет был переименован в «Авангард».

Для участников слета военнослужащими Южного военного округа (ЮВО) подготовлена интересная и насыщенная программа, разработанная по методике военно-патриотических профильных смен лагеря «Авангард».

На протяжении 4 дней с ребятами будут заниматься специалисты и инструкторы из числа действующих военнослужащих ЮВО (в этом году – это военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии), юношам предстоит узнать основы общевойсковых дисциплин и действий солдата в боевой обстановке, основы разведки и военной топографии, преодолеть полосу препятствий и армейский квест, проявить себя в рукопашном бою и совершить марш-бросок.

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