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06.06.2021 (08:31)

В 2021 году военную службу по контракту выбрали 450 краснодарцев

В Краснодаре с начала 2021 года 450 человек изъявили желание проходить военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Порядка 80 процентов военнослужащих пополнили ряды сухопутных частей Южного военного округа (ЮВО), а остальные – подразделения и части ВДВ, Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Из 450 контрактников около 80 человек с высшим и средним специальным образованием. Остальные новобранцы уже имели за плечами опыт службы по призыву и обратились в пункт отбора граждан на службу по контракту, чтобы вернуться в армию уже в новом статусе.

Часть военнослужащих обращалась в мобильные пункты отбора граждан на службу по контракту в рамках регулярных акций «Военная служба по контракту – твой выбор!».

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Контрактник , Служба по контракту , Служба по контракту — Твой выбор!
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