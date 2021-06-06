06.06.2021 (08:23)
Российские военнослужащие Приднестровье провели соревнование по армейскому рукопашному бою
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло соревнование по армейскому рукопашному бою.
В турнире проводимого по олимпийской системе, с выбыванием после первого поражения приняло участие более 50 военнослужащих, которые были разделены на семь весовых категорий: до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 85 кг и свыше 90 кг.
По итогам состязания состоялось награждение призёров грамотами, которые завоевали баллы для своих подразделений в общекомандную таблицу спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди подразделений ОГРВ ПРРМ.
Победители своих весовых категорий представят ОГРВ ПРРМ на соревнование по армейскому рукопашному бою между силовыми ведомствами региона.
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