06.06.2021 (08:19)

В Хабаровском крае прошел районный слёт допризывной молодежи и юнармейцев

На территории дома «Юнармии» в с. Таежное прошел районный слёт допризывной молодежи и юнармейцев Хабаровского района, посвященный 5-летию со дня образования Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

В рамках слёта допризывной молодежи проведена церемония посвящения в движение и вручение юнармейских книжек членам юнармейского военно-патриотического объединения "Сыны Отечества" МБОУ СОШ с.Таежное.

На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости: командир окружного учебного центра Восточного военного округа полковник Сергей Стороженко, заместитель начальника учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск по военно–политической работе – Александр Кириков, военный комиссар Хабаровского и Нанайского районов – Вадим Луговенко, представители Анастасьевского сельского поселения, муниципального штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Хабаровского района.

В этой торжественной обстановке школьники приняли клятву юнармейца, почетные гости вручили ребятам юнармейские книжки и значки.

После этого юнармейцы, а также члены военно-патриотических клубов, учащиеся школы показали свои навыки в разборке-сборке автомата, одевании противогаза и средств защиты, упражнениях на перекладине, метании гранаты. Как отметили, почетные гости все команды показали достойные результаты!

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