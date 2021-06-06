06.06.2021 (08:16)

В центре патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Бурятии завершились учебно-методические сборы со старшеклассниками

В учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Республике Бурятия завершились учебно-методические сборы со старшеклассниками школ Заиграевского и Окинского районов Бурятии для получения начальных знаний по основам военной службы.

В процессе проведения учебно-методических сборов были предусмотрены занятия по общевоинским уставам Вооруженных Сил Российской Федерации, строевой подготовке, основам военной топографии, оказанию первой медицинской помощи в различных ситуациях, радиационной, химической, биологической защите.

В проведении мероприятия были задействованы военнослужащие танкового соединения ВВО, дислоцированного на территории Республики Бурятия.

На завершающем этапе сборов со школьниками проведены практические занятия по огневой подготовке.

В ближайшее время в учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», для проведения сборов, прибудут школьники из отдаленного, Тункинского района Республики Бурятии.

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