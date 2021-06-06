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06.06.2021 (08:14)

В Республике Бурятия юнармейцы посетили музей Боевой Славы танкового соединения ВВО

Около 30 школьников и юнармейцев посетило музей Боевой Славы танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия.

В музее боевой славы соединения ребятам продемонстрировали выставленные экспонаты времен Великой Отечественной войны.

Представители командования соединения провели экскурсию и подробно рассказали об экспонатах музея и историю того, откуда и кем были привезены эти экспонаты.

В музее ребята увидели экипировку, предметы быта, исторические фотографии, образцы стрелкового оружия, и современные образцы оружия, стоящие на вооружении в ВС РФ.

Помимо этого, ребята посетили столовую соединения, казармы и ознакомились с бытовыми условиями, элементами распорядка дня и повседневной деятельности военнослужащих.

Также во время встреч со школьниками командование соединения поведали об особенностях военной профессии, а также разъяснили старшеклассникам порядок поступления в вузы Минобороны России, рассказали о перспективах военной карьеры.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Культура , Музеи , Юнармия
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