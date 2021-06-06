06.06.2021 (08:12)

В окружном учебном центре ВВО в Забайкалье развернут парк «Патриот» с элементами «Партизанской деревни»

В Забайкальском крае в окружном учебном центре по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск Восточного военного округа (ВВО) развернут филиал парка «Патриот».

На территории парка организована выставка как современных, так и исторических образцов вооружения и боевой техники. На площадке показа представлены боевые машины пехоты, танки, артиллерийские установки и т.д. Демонстрация стрелкового оружия включает в себя образцы автоматического оружия, снайперских винтовок, пулеметов, а также вооружения времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Отдельно представлены образцы холодного оружия и приборов наблюдения.

Особого внимания заслуживает экспозиция «Партизанской деревни» с элементами быта и службы партизанского движения в годы ВОВ.

Посещение парка организовывается в «Дни открытых дверей» для воспитанников Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также других молодежных военно-патриотических организаций, учащихся школ и учебных заведений края.

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