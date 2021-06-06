06.06.2021 (08:09)

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц вручил государственные награды летчикам морской авиации флота

В штабе Тихоокеанского флота командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц в торжественной обстановке вручил правительственные награды группе летчиков морской авиации флота.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества награжден командир отдельной противолодочной эскадрильи майор Дмитрий Крюков.

За высокие личные показатели в служебной деятельности и добросовестную службу медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена начальнику службы безопасности полётов отдельной противолодочной эскадрильи подполковнику Михаилу Юрову и начальнику воздушно-огневой и тактической подготовки этой же эскадрильи майору Павлу Харченко.

Командир отдельной противолодочной эскадрильи подполковник Максим Евдокимов получил из рук командующего флотом медаль Нестерова. Такой же медалью награждены подполковник Игорь Чмиль, майоры Максим Щербинин, Геннадий Эйсмонт, капитан Валерий Ипатов и старший лейтенант Юрий Махин.

Адмирал Сергей Авакянц поздравил морских лётчиков с заслуженными наградами и пожелал им новых успехов в службе.

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