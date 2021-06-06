06.06.2021 (08:05)

На Камчатке морские пехотинцы Тихоокеанского флота готовятся к выводу боевой техники на плав

На Камчатке военнослужащие соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России в ходе сборов с механиками-водителями бронетранспортёров БТР-82А и плавающих транспортёров (ПТС), готовятся к проведению практических занятий по выводу техники на плав.

Уже проведена предварительная подготовка БТР и ПТС к преодолению водных преград с проверкой герметичности корпуса.

Морпехи на практике отработают вход техники в воду, её развертывание в боевой порядок, движение на плаву в составе подразделения, умение держать дистанцию между боевыми машинами.

Перед началом сборов участок водного полигона в районе бухты Малая Лагерная заблаговременно был обследован водолазами инженерно-десантной роты соединения морской пехоты и подготовлен к отработке упражнения.

Для практических занятий привлекается 10 БТР и ПТС. Обучение на них пройдут более 40 водителей.

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