06.06.2021 (09:00)

На Черноморском флоте завершилась подготовка к проведению Всеармейского этапа конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира»

На Черноморском флоте (ЧФ) завершилась подготовка к проведению Всеармейского этапа конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021», который пройдёт на базе соединения морской пехоты армейского корпуса ЧФ в Севастополе.

Учебно-материальная часть конкурса готова к эксплуатации в соответствии с программой проведения мероприятия. Прибывшие в Севастополь команды, представляющие сборные военных округов, уже приступили к тренировкам по индивидуальному плану.

Проведение Всеармейского этапа запланировано в период с 13 по 19 июня 2021 года.

В ходе соревнований команды из 4 человек, среди которых есть и военнослужащие-женщины, будут бороться за место в сборной России.

По итогам прошедшего ранее окружного этапа конкурса в каждом из элементов и в общекомандном зачёте первыми стали военнослужащие Черноморского флота, чья команда в полном составе будет представлять Южный военный округ во Всеармейском этапе конкурса.

Справочно:

Конкурс «Воин мира» представляет собой состязание военных в различных видах соревнований, включающих спортивные, профессиональные и творческие этапы.

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